Svolta per Evolution Travel. L’operatore si lancia nel business dell’incoming dagli Stati Uniti, proponendo pacchetti all-inclusive ed esperienze personalizzate a viaggiatori individuali e a famiglie che vogliono scoprire le mete più conosciute della Penisola, ma anche l’Italia minore dei borghi e del turismo delle radici.

A dare forma alle proposte 39 esperti dislocati su tutto il territorio italiano, che possono garantire una conoscenza approfondita delle destinazioni e soluzioni tailor made. “Gran parte dei clienti americani che vogliono viaggiare in Italia sono individuali o piccoli gruppi familiari - spiega Luigia D’Isita, consulente di riferimento per l’incoming di Evolution Travel -. Spesso si tratta di visitatori che non sono mai stati in Italia o che vogliono fare un tour in Europa. Il nostro compito, come consulenti di viaggio, è di creare pacchetti su misura in base alle richieste: dapprima il contatto avviene tramite email o WhatsApp, in seguito concordiamo una telefonata conoscitiva per ricevere dal cliente tutte le informazioni relative alla tipologia di viaggio che stanno cercando: il periodo, la durata, il budget, le motivazioni della visita e se hanno particolari interessi. Così, riusciamo a proporre esperienze ed attività in linea con le loro aspettative e desideri”.

Le destinazioni

Tra le destinazioni in programmazione, le regioni più gettonate come la Lombardia, la Liguria, l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Ma anche le mete immerse nella natura, i piccoli borghi e i luoghi in cui riscoprire le proprie origini, sempre più richiesti dal mercato Usa.

“L’idea di rivolgerci ad un pubblico che vive in Usa – aggiunge D’Isita – deriva dal fatto che molti di noi consulenti di viaggi abbiamo abitato e lavorato negli Stati Uniti per lunghi periodi. Presto, vorremmo espanderci anche sui mercati incoming nord-europei e australiani con la stessa modalità”.

I pacchetti vengono organizzati soprattutto “prevedendo il ‘tutto compreso’: dai trasferimenti privati al soggiorno, dalle visite guidate alle attività da fare - aggiunge Antonella Nuovo, consulente di viaggi di Evolution Travel -. Inoltre, un altro aspetto interessante e importante è il circolo virtuoso che si innesca grazie al passaparola. Clienti soddisfatti ne richiamano altri”.