Fare del turismo la prima industria del Paese. Daniela Santanchè, ministro del Turismo, non fa mistero del suo obiettivo: rafforzare la posizione dell’Italia nel novero delle destinazioni più ambite dai visitatori di tutto il mondo. E per raggiungerlo ha deciso di agire su un doppio fronte, riorganizzando il Ministero da una parte e cambiando il volto dell’Agenzia Nazionale del Turismo, oggi Enit Spa, dall’altra.

In un’intervista esclusiva con TTG - disponibile online nella digital edition -, la titolare del dicastero fa il punto sul suo anno e mezzo alla guida del Mitur, svelando le strategie in atto e quelle future per aumentare l’attrattività del nostro Paese. “I filoni d’intervento - dice il ministro - sono accomunati da quella visione industriale che prima di noi è mancata, orientata a coinvolgere attivamente tutti i componenti del sistema turistico, a partire dalle imprese e dagli operatori”. Con un obiettivo ben preciso: rendere il turismo inclusivo e accessibile a tutti, facendo dell’Italia ‘una destinazione per tutte le tasche”.

I turisti stranieri, intanto, ritornano, a cominciare dagli americani, e ora è arrivato il momento di guardare ai nuovi bacini, come quelli “sudorientale e sudamericano, caratterizzati da un potenziale di sviluppo ancora inespresso e che abbiamo intenzione di sfruttare al meglio”. Lo sguardo, dunque, si può spingere sempre più in là, grazie alla credibilità internazionale che negli anni è mancata e che ora ha effetti positivi sul turismo.

L’intervista completa su TTG Italy, disponibile online nella digital edition