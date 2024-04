Santanchè sulla nuova Enit: “Sarà più dinamica”

Un nuovo assetto, che renderà l’Enit “più dimanica”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, spiega a TTG Italia come la riorganizzazione dell’Agenzia Nazionale del Turismo aiuterà la promozione della Penisola all’estero.

“Enit era ed è il nostro braccio operativo – sottolinea -. In questo modo sarà più dinamica e potrà mettere in campo strategie ancora più efficaci per promuovere l’Italia nel mondo mettendo a sistema le sedi estere e facendo un grande lavoro di marketing specifico per ciascun mercato in cui dobbiamo rafforzare la presenza dell’Italia”.