Travel Friends amplia la rete commerciale con tre new entry

Gianluca Propoli

Tre nuovi sales representative vanno ad arricchire la squadra di Travel Friends; un ampliamento della struttura commerciale che rientra nella strategia del tour operator, volta al consolidamento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione. Le tre nuove figure sono Carlotta Soli per l’area Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) e Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.

“L’inserimento di Carlotta, Patrik e Roberto è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing director di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello non solo per presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggi un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano”.

E Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, fa notare come le agenzie di viaggi siano l’unico canale di vendita dell’azienda: “Il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo - aggiunge -. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale offrendo formazione mirata, strumenti all’avanguardia e soluzioni ad hoc”. Travel Friends mette a disposizione delle adv una piattaforma modulare per la creazione di pacchetti dinamici combinando trasporti, hotel e servizi esperienziali.

