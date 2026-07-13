Travelplan, primo anno in utile dell’era Barceló

Travelplan mette a segno il suo primo anno in utile dell’era Barceló. Secondo i dati depositati presso il Registro delle imprese spagnolo, il marchio - ceduto da Globalia al gruppo spagnolo cinque anni fa - ha chiuso il 2025 con un utile netto di 12,7 milioni di euro.
Un dato in netto miglioramento rispetto al 2024, quando Travelplan registrava perdite per 656.451 euro.
A favorire la performance, riporta Preferente, la forte crescita della domanda e l’andamento dei prezzi della stagione 2025.
Resta da capire se il 2026 sarà altrettanto positivo o se le performance finanziarie risentiranno del conflitto in Iran e dell’instabilità internazionale.