Trinity ViaggiStudio amplia l’offerta: ora è possibile studiare in Giappone e Argentina

Giappone, Estonia, Paesi Bassi, Brasile e Argentina. Con queste nuove destinazioni Trinity ViaggiStudio amplia la sua offerta di High School Program.

Le new entry si aggiungono alle mete già consolidate - Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Scandinavi, Spagna, Germania e Francia -, intercettando le esigenze e le sensibilità emergenti dei giovani studenti.

“L’inserimento in contesti così diversi - spiega l’operatore in una nota - permette agli studenti non solo di migliorare la lingua, ma anche di sviluppare le competenze trasversali oggi ritenute fondamentali: autonomia, capacità di adattamento, problem solving, comunicazione interculturale, iniziativa personale e abilità relazionali. Soft skills che rappresentano un valore aggiunto decisivo per la crescita individuale e per il futuro percorso accademico e professionale”

Gli studenti possono scegliere la durata più adatta al proprio progetto formativo - un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico - e frequentare una prestigiosa High School internazionale senza interrompere il proprio percorso in Italia.

Per chi sceglie il Programma Exchange, l’esperienza include la frequenza di una scuola pubblica e la sistemazione presso una famiglia ospitante selezionata sulla base del profilo dello studente, garantendo un’immersione autentica nella cultura del Paese.