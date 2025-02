Trinity ViaggiStudio: Argentina, Giappone e Scandinavia per l’anno all’estero

Viaggi studio in destinazioni alternative, per trascorrere all’estero un trimestre, un semestre o un anno. È la proposta di Trinity ViaggiStudio dedicata agli studenti delle scuole superiori che pensano all’opportunità di trascorrere una parte del loro percorso di studi in una meta internazionale.

Oltre le mete classiche, Trinity propone l’Argentina, con un’esperienza dedicata agli studenti tra i 14 e i 18 anni. Il calendario scolastico locale va da marzo a novembre e offre agli studenti internazionali l’opportunità di evitare interruzioni rispetto al proprio percorso, consentendo di approfondire numerose materie.

Le soluzioni di soggiorno proposte sono due: il Programma Exchange permette di studiare in una high school pubblica argentina alloggiando presso famiglie ospitanti volontarie, che scelgono lo studente in base al suo profilo; il Programma Exchange Plus prevede invece il soggiorno presso famiglie ospitanti selezionate e si ha la possibilità di esprimere delle preferenze, oltre a poter iscriversi a una scuola privata con una quota aggiuntiva.

Per tutti gli studenti in partenza è incluso l’Orientation Camp nella città di Córdoba, un’esperienza di 5 giorni che consente una prima introduzione alla cultura argentina e 10 ore di lezione di spagnolo per facilitare l’integrazione.

Altra meta disponibile è il Giappone: si potrà optare per la durata del soggiorno di un trimestre, un semestre o un anno. Con una conoscenza pregressa della lingua giapponese è possibile frequentare un anno intero, per altri periodi è necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.

Infine, il Nord Europa, per ragazzi tra i 15 e i 17 anni che frequentano le scuole superiori. Con il Programma Exchange si potrà studiare in una scuola pubblica alloggiando presso una famiglia ospitante, che sceglierà lo studente in base al suo profilo. È inoltre incluso nel programma l’Orientation Camp di tre giorni a Copenaghen oltre e gite ed escursioni per scoprire nuove realtà.