Un progetto dedicato al mercato cinese per offrire opportunità di studio della lingua inglese a un numero sempre maggiore di studenti internazionali. Trinity ViaggiStudio compie un altro passo in avanti nella sua strategia di internazionalizzazione grazie all’acquisizione di St. Andrews College Language Schools e attraverso Trinity International Education, la sister company internazionale di Trinity ViaggiStudio Srl.

La recente partecipazione dell’operatore a un roadshow in Cina con tappe a Chengdu, Pechino e Shanghai, ha confermato il grande interesse e la crescente domanda di programmi educativi all’estero da parte delle famiglie cinesi.

“La Cina - osserva Claudia Randazzo, ceo & founder di Trinity ViaggiStudio - è un Paese dalle enormi potenzialità: la popolazione mostra un forte desiderio di crescita e formazione, con un’attenzione particolare verso la lingua inglese e il fascino dello stile italiano. Ancora oggi, tuttavia, molti giovani non sono in grado di sostenere una conversazione base in inglese”.

Per facilitare l’accesso degli studenti cinesi ai college in Regno Unito e Stati Uniti, Trinity ViaggiStudio ha avviato una collaborazione con partner locali, sviluppando un progetto che consentirà loro di vivere esperienze di apprendimento in contesti altamente internazionali in un ambiente stimolante, in cui gli studenti potranno immergersi nella lingua inglese e nella cultura occidentale.

“Il made in Italy applicato al mondo dell’educazione - conclude Randazzo - è un concetto che affascina il mercato orientale e il connubio tra l’eccellenza italiana e il sistema anglosassone ci permette di posizionarci come pionieri di un’offerta formativa esclusiva e vincente”.