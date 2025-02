Le compagnie di crociera potrebbero ritrovarsi nel mirino dell'amministrazione Trump.

In un’intervista a Fox News, il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha dichiarato che gli operatori di crociere pagheranno più tasse sotto l’amministrazione Trump.

In risposta al Lutnick, la Clia ha sottolineato che le compagnie pagano quasi 2,5 miliardi di dollari in tasse e commissioni negli Stati Uniti, un importo che rappresenta il 65% delle tasse totali che le compagnie di crociera pagano in tutto il mondo, come riporta Travel Weekly.

L’impatto economico

Clia ha inoltre affermato che l'industria delle crociere ha contribuito all'economia con 65 miliardi di dollari nel 2023, sostenendo 290.000 posti di lavoro negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Lutnick hanno portato ieri le azioni delle crociere a crollare nella Borsa americana.