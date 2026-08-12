In piena estate, TUI Group lancia un nuovo marchio per le vacanze. Si chiama Sundeals, è per ora operativo solo sul mercato inglese, ed è dedicato a chi “cerca un buon rapporto qualità-prezzo senza complicazioni” si legge sul sito.

In sostanza, il brand di TUI si rivolge a chi cerca pacchetti turistici a basso costo: commercializzerà hotel a tre e quattro stelle a prezzi competitivi, oltre a pacchetti vacanza base che includono solo hotel e voli, a un prezzo massimo di 750 euro a persona a settimana.

L'azienda, si legge su Hosteltur, prevede un potenziale di 13 milioni di prenotazioni all'anno in tutta Europa in questo segmento.

Per ora, il nuovo marchio opererà solo nel Regno Unito. Secondo TUI, il target di riferimento è costituito dai cosiddetti “cacciatori di occasioni esperti”: viaggiatori che amano ricercare e confrontare autonomamente le offerte vacanza, ma desiderano un processo di prenotazione più semplice e la garanzia di ottenere il massimo dal proprio budget.

Al momento del lancio, il servizio offre 20.000 hotel in oltre 100 destinazioni. Tra le compagnie aeree partner figurano Ryanair, EasyJet, TUI Fly, Vueling, Corendon e Sun Express.