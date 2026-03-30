Rivoluzione ai vertici del Gruppo Tui. Il Consiglio di Sorveglianza ha dato il via libera a una profonda revisione del Comitato Esecutivo, con l’obiettivo di rendere più rapido il processo decisionale e rafforzare le sinergie tra le diverse divisioni. Il nuovo assetto entrerà in vigore il prossimo 1° maggio e prevede l’uscita anticipata di David Schelp e Peter Krueger, e la nomina di Marco Ciomperlik nel ruolo di direttore operativo (COO).

Ciomperlik riporterà direttamente al ceo Sebastian Ebel, che assumerà le funzioni di Schelp e Krueger, ovvero la gestione delle joint venture e dello sviluppo delle principali attività del gruppo.

La revisione dell’organigramma, riporta Hosteltur, risponde alla necessità di “allineare le funzioni che devono procedere insieme”, come indicato dal gruppo.

Dopo anni caratterizzati da una struttura organizzata per prodotti e mercati, Tui muove verso la creazione un nuovo modello di business: una piattaforma globale, in cui tecnologia e operazioni centralizzate assumono un ruolo centrale.

Verso un nuovo modello di business

Fulcro della riorganizzazione è la nomina di Marco Ciomperlik a coo. Per la prima volta, tutte le attività operative - tour operator, compagnia aerea, gestione alberghiera e Tui Musement - confluiscono sotto un’unica guida. Proveniente dall’area strategia IT, Ciomperlik avrà il compito di integrare questi ambiti attraverso intelligenza artificiale e piattaforme digitali condivise, riducendo sovrapposizioni e inefficienze.

Parallelamente, il ceo Sebastian Ebel supervisionerà i rapporti con partner alberghieri e compagnie di crociera, considerati ambiti chiave per la crescita dei margini nel lungo periodo.

In questo modo, il gruppo intende aprire una “seconda fase di sviluppo”. Chiuso il rilancio finanziario post-Covi, Tui punta ora a trasformarsi da conglomerato turistico a piattaforma integrata per il tempo libero.