Tui Group punta una bandierina sull’America Latina. Il colosso europeo del turismo organizzato si appresta a fare il suo ingresso nel mercato latinoamericano, con una piattaforma digitale.

Un’operazione resa possibile grazie all’esperienza maturata nell’area dai team presenti in Spagna e Portogallo e alle numerose collaborazioni strette in diversi Paesi dell’America meridionale con agenzie di viaggi e operatori. In particolare in Argentina, Messico, Uruguay e Colombia, riporta Travel Mole.

Spiegando l’operazione il ceo del Gruppo Tui, Sebastian Ebel, ha affermato: “Abbiamo l’esperienza, l’offerta e l’infrastruttura tecnologica per offrire vacanze eccezionali a chiunque, ovunque nel mondo”.