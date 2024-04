Turisanda lancia i viaggi ‘Signature - Once in a lifetime’

Turisanda1924 compie 100 anni. Per festeggiare l’anniversario l’operatore parte del gruppo Alpitour ha preparato una linea di viaggi ‘special edition’: 35 itinerari che si snodano lungo sei rotte geografiche e riservati a piccoli gruppi di 10-15 partecipanti.

Le mete, scelte tra i luoghi più affascinanti del pianeta, fanno parte della collezione di viaggi limited edition ‘Signature - Once in a lifetime’, raccolti in un coffee table book che racconta spedizioni geografiche, storiche e naturalistiche capaci di ripercorrere le vie tracciate dai pionieri.

Le sei rotte prevedono come destinazioni il Nord Europa, il Nord Africa dalla Penisola Arabica attraverso Tunisia, Egitto fino al Medio Oriente con Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; l’Outback dell’Australia; la spiritualità dell’India; dal Capo a Mombasa, alla scoperta del continente africano percorrendo il Tropico del Capricorno e la linea dell’Equatore; dal Sol Levante alla rotta Panamericana passando per Giappone, Canada, Stati Uniti e America Latina.

Per ognuno degli itinerari proposti gli hotel e i resort, come riporta Milano Finanza, sono stati selezionati per vivere al meglio la destinazione in compagnia di guide professionali. Inoltre, per sei tour - uno per ciascuna delle sei rotte della collezione - all’unicità di un’esperienza firmata Turisanda si unisce la possibilità di viverla insieme a compagni di viaggio speciali: fotografi, travel blogger, esperti di avventure on the road, scrittori, storyteller.