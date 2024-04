Turismo sostenibile al centro del IX Meet Forum di Napoli

Commissione europea, Enit, Regione Campania, Comune di Napoli, Comune di Portici, Fondazione FS Italiane, Università degli Studi di Napoli Federico II sono gli enti che patrocinano la IX edizione del Meet Forum sul turismo sostenibile, evento cominciato ieri a Napoli che vede la collaborazione di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor.

Esponenti di primo piano del mondo istituzionale, scientifico, accademico e finanziario si sono alternati nei Tavoli tecnici del grande Laboratorio del Turismo in chiave esg dedicati a Turismo e sostenibilità ambientale, Turismo e sostenibilità sociale, Turismo e sostenibilità economica.

Dina Ravera (nella foto), presidente Destination Italia Group, ha commentato: “Impegnarsi nel turismo sostenibile è come tessere un intreccio che abbraccia ogni aspetto dell’economia: dai servizi alla tecnologia, dall’energia alla finanza, dal commercio ai trasporti. È un settore che ha un ruolo cruciale per il nostro Paese e che ha l’opportunità e la responsabilità di agire come motore per un cambiamento positivo, in un’epoca in cui la necessità di preservare il patrimonio naturale e culturale diventa sempre più pressante e la consapevolezza verso la sostenibilità esg è sempre più diffusa. Per questa ragione è cruciale promuovere un dialogo tra le istituzioni e gli esperti provenienti da diverse discipline, ed è altrettanto importante trovare strumenti e modalità sempre nuovi, coinvolgenti e interessanti, per proporre alle comunità territoriali, modelli di sviluppo turistico in chiave di sostenibilità, secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030. Alla IX edizione del Meet Forum sul turismo sostenibile, approfondiremo con il territorio un modello di sviluppo legato al turismo delle radici e lo faremo in una città che ha esportato all’estero personaggi di straordinaria bravura che hanno dato lustro all’Italia in tutto il mondo.”