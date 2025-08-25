Vacanza batte web: ora i single si incontrano in viaggio

Troppi ‘match’ che non portano a nulla, troppi contatti inconcludenti, chat che si prolungano per troppo tempo: l’era delle app di dating sta tramontando a tutto vantaggio delle vacanze, dove i single si possono incontrare di persona.

Ad affermarlo è Speed Vacanze, specializzata in vacanze di gruppo per single, secondo cui gli italiani non ancora impegnati sentimentalmente non vogliono più cercare ma trovare.

“Oggi in Italia oltre il 65% delle persone tra i 30 e i 55 anni ha usato almeno una volta una dating app (fonte Censis 2024) - afferma la nota dell’operatore -. Eppure, più della metà di questi si dichiara insoddisfatta: troppi match vuoti, troppi ghosting, troppe conversazioni che non portano a nulla”. E aggiunge: “Secondo ENIT, nel 2024 le vacanze esperienziali e di gruppo sono aumentate del 18% rispetto all’anno precedente, con un picco tra i viaggiatori adulti. Non a caso, l’81% degli italiani (dato ISTAT) considera la socialità un elemento decisivo nella scelta della vacanza”.

Insomma, la vacanza sta sempre di più diventando il momento privilegiato per gli incontri. Rubando spazio al web.