Valenzano, ceo Go4sea: “Lavoriamo su strumenti affidabili per dare supporto in tempo reale alle adv”

In un mercato che continua a vivere una fase complessa e piena di cambiamenti, Go4sea riassume, in una nota alla stampa, il proprio percorso di investimenti, basato sul principio di semplificare il lavoro quotidiano delle agenzie senza togliere autonomia operativa.

Come sottolinea Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea: “Il contesto attuale non è semplice. Proprio per questo sentiamo il dovere di continuare a costruire, investire e migliorare ogni aspetto del nostro lavoro. Non possiamo controllare il mercato, ma possiamo controllare quanto vogliamo essere preparati, quanto possiamo essere rapidi e quanto valore concreto riusciamo a dare alle agenzie. Oggi più che mai servono strumenti affidabili, supporto reale e la capacità di evolversi con continuità. È quello su cui stiamo lavorando ogni giorno, con l’idea di costruire qualcosa che possa crescere nel tempo insieme alle agenzie di viaggio”.

La nuova piattaforma distributiva

Da febbraio scorso, infatti, è iniziata la distribuzione di Altrove, la nuova piattaforma di creazione di pacchetti dinamici sviluppata per il b2b. Uno strumento pensato per velocizzare la costruzione del viaggio mantenendo la flessibilità: oltre 2000 partenze di tour guidati in italiano tra Italia, Europa e mondo e più di 1500 proposte già configurate, modificabili in ogni dettaglio da parte dell’agente.

Date, notti, hotel e servizi restano personalizzabili, mentre il cliente finale può consultare il viaggio attraverso un minisito digitale brandizzato dall’agenzia. Il tutto integrato con le formule Go4sea Plus e Go4sea Top, che introducono una gestione più evoluta degli annullamenti, con maggior tutela sia per il cliente sia per l’agenzia che recupera sempre la sua piena remunerazione.

Il focus biglietteria aerea

Accanto ad Altrove cresce anche Go4Flight, piattaforma dedicata alla biglietteria aerea per agenzie non Iata. Tecnologia aggiornata, accesso alle migliori tariffe di mercato, incluse le ndc: una soluzione pensata per permettere alle agenzie di operare in autonomia mantenendo sempre un riferimento operativo.

I lanci in programma

Parallelamente, Go4sea sta lavorando ad una nuova piattaforma sperimentale basata sull’intelligenza artificiale, attualmente in fase avanzata di test e destinata a diventare uno dei prossimi sviluppi strategici del gruppo. Lo strumento permetterà alle agenzie di effettuare ricerche rapide su prodotti, date, prezzi e programmi, aiutando nella prima selezione delle proposte in pochi secondi. L’obiettivo, precisa il tour operator, non è sostituire il lavoro dell’agente, ma alleggerire le attività più ripetitive e lasciare più spazio alla consulenza e alla relazione con il cliente.

A metà maggio sarà, inoltre, lanciato Bellomondo, nuovo progetto dedicato ai viaggi di community in piccoli gruppi con coordinatore dall’Italia. Un format pensato per intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze condivise, identità di gruppo e modalità di viaggio più autentiche.