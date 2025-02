Veratour sbarca a Cipro e sperimenta per la prima volta le crociere di lusso. Sono solo alcune delle novità proposte per il 2025 nel catalogo del tour operator romano. “L’isola di Cipro è per noi una prima esperienza, in una location di grande bellezza” ha annunciato Daniele Pompili, co-ceo di Veratour. Il Veraclub So Nice di Ayia Napa, è una struttura di 85 camere con formula all inclusive, direttamente sul mare e con tre ristoranti, uno a buffet e due à la carte. Altra novità 2025, destinata ad un pubblico di alto spendenti, sarà il Veraclub Pegasos 5 stelle di Rodi.

La struttura, completamente rinnovata, si affaccia sulla bellissima spiaggia di sabbia fine dorata di Faliraki. “Ma la vera novità assoluta di quest’anno è la crociera nelle isole Cicladi. È un prodotto molto diverso dal nostro core business e che per ora ha ricevuto un’accoglienza un po’ fredda dal mercato, ma si tratta di una nuova sfida”. La proposta prevede una crociera a bordo della My harmony G, yacht da 21 cabine per 44 posti totali, in un ambiente esclusivo dalla forte impronta italiana.

Molti i restyling in corso in tante altre strutture Veratour, anche in Italia, come le 16 stanze nuove del Veraclub Costa Rey welness e spa o il nuovo ristorante di cucina sarda, da 80 posti, del Veraclub Eos village. Nuovo anche il miniclub del Modica beach resort in Sicilia. “Stiamo investendo molto in tutte le strutture, anche in Oman e in Madagascar, dove avremo i campi da paddle. A volte non siamo economici, ma puntiamo molto sulla qualità“.