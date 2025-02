Convention Veratour, ecco tutte le agenzie premiate

Tornano gli Awards di Veratour, che quest’anno sono stati assegnati presso il Veraclub Emerald di Marsa Alam. In rappresentanza dei mille 500 punti vendita Verastore presenti in Italia, sono state premiate diverse adv.

Eccole. Il premio per il miglior venditore del prodotto Egitto è andato a Flamant Viaggi per il nord Italia e ad Agintour per il centro sud. Arara viaggi di Reggio Emilia e Fresia viaggi di Anguillara si sono invece distinte come le migliori venditrici delle novità di prodotto. Premio vendita experience veraclub va invece a Frigerio viaggi e alla campana Puerto Svago.

Flash viaggi vince invece il premio come miglior allestimento del corner vendita dedicato a Veratour. Dalla bassa padana, I tesori del mondo, e dall’Abbruzzo, Kuyenda viaggi e turismo, vengono invece i premiati per la categoria migliori venditori dei viaggi di linea, mentre Ravelli viaggi vince quella delle partenze di gruppo.

Tre invece i nomi dei Best Performer del nord, ovvero la piemontese Oasi viaggi, la padovana Luz de Luna e Trafficanti di viaggio. Per il sud il riconoscimento va a Panana viaggi, My world Champions di Pomezia e Tuttotondo viaggi.

Travelpoint International di Vicenza e Aperto per ferie per il centro sud, si aggiudicano il primo posto come miglior incremento 2024 sul 2023. Seguono sul podio Roviaggi e Aquastar per il nord e I viaggi di Pegam e Agenzie per viaggiare per il sud.

I viaggi di Kilroy di Gaeta, Wabi Sabi Travel e Zen Travel vincono invece il premio fedeltà. Destinazione sole di Bergamo e Safira viaggi vincono invece l’ambito riconoscimento come Top performer Veratour in termini di fatturato.

Sullo stesso podio salgono anche Suite 152 al terzo posto e la milanese Rondò viaggi, mentre per il sud ci sono Trips viaggi e vacanze, medaglia d’argento, seguita dalla pugliese Sciamanin Viaggi e turismo di Molfetta.