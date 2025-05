È Shaikha Nasser Al Nowais la nuova Segretario generale dell’UN Tourism, l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa del turismo a livello mondiale. Al Nowais, candidata degli Emirati Arabi Uniti, ha sbaragliato la concorrenza degli altri 4 candidati alla carica.

La votazione, che si è svolta in due fasi, ha visto Shaikha Al Nowais aggiudicarsi al primo turno 16 voti, seguita dal candidato della Grecia, Harry Theoharis, con 11 voti. Un secondo turno fra i due ha visto prevalere la candidata degli Emirati.

Shaikha Nasser Al Nowais, executive director del Rotana Group, è la prima donna a ricoprire la carica di segretario generale dell’UN Tourism, che ha ottenuto alla seconda votazione con 24 preferenze.

“Congratulazioni a Shaika al Nowais designata dal Consiglio dell’Organizzazione Mondiale del Turismo quale nuovo Segretario Generale – dice il ministro del Turismo Daniela Santanché -. Ancora una donna che conquista un ruolo prestigioso, un segnale importante anche per le donne arabe. A lei rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare per un turismo sempre più sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, capace di affrontare le sfide presenti e future in un’ottica di crescita e sviluppo. Temi che saranno al centro anche del grande appuntamento mondiale di settembre a Roma, il Global Summit del World Tourism and Travel Council (WTTC).”