Elezioni UN Tourism, Santanchè: “Lavoriamo per un’organizzazione più forte e innovativa”

“Lavoriamo per un’Organizzazione Mondiale del Turismo più forte, flessibile e innovativa, al fine di promuovere il ruolo centrale del turismo nell’agenda globale, alla luce del suo rilievo economico e sociale”. Così il ministro Daniela Santanchè, alla vigilia dell’elezione del nuovo segretario generale dell’UN Tourism.

La titolare del Mitur è arrivata oggi a Segovia, in Spagna, per partecipare alla 123esima sessione del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo.

L’Italia partecipa alla votazione

Durante la sessione, l’Italia, che è membro del Consiglio per il quadriennio 2023-2027, parteciperà alla votazione per la designazione della nuova guida dell’organizzazione, la cui nomina sarà sottoposta alla ratifica dell’Assemblea Generale che si riunirà a novembre.

“Nel contesto delle Nazioni Unite è anche fondamentale ribadire che il turismo è costruttore di ponti per la pace - rimarca in una nota il ministro -. Laddove ci sono turisti non passano eserciti: rafforzando questo principio, il turismo può diventare un baluardo contro i conflitti”.