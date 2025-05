Maria Pace Odescalchi alla guida dell’associazione Dimore Storiche

L’associazione Dimore Storiche italiane ha una nuova presidentessa. Si tratta di Maria Pace Odescalchi, prima donna a ricoprire il ruolo di presidente nazionale in quasi cinquant’anni di storia dell’associazione.

Laureata in Business Administration presso la John Cabot University, Odescalchi è un’imprenditrice attiva nei settori immobiliare, agricolo e culturale. Ha maturato una solida esperienza nella gestione di residenze storiche, favorendo un approccio che coniuga conservazione, tutela dell’ambiente e innovazione.

Con la sua nomina, l’associazione conferma il proprio impegno a rafforzare il ruolo delle dimore storiche come catalizzatori di sviluppo culturale, economico e sociale.

“Assumere la presidenza dell’associazione Dimore Storiche Italiane è per me un grande onore e una responsabilità importante – ha dichiarato Odescalchi -. Le dimore storiche non sono semplici testimonianze del passato, ma luoghi vivi, capaci di generare valore per i territori e le comunità. Rappresentano l’anima dei nostri borghi e delle nostre città. È essenziale promuovere un equilibrio tra conservazione, innovazione e sostenibilità, affinché le oltre 43.000 residenze storiche italiane continuino a raccontare la storia del nostro Paese alle future generazioni e ai visitatori di tutto il mondo”.