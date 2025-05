Nelle agenzie Bluvacanze arrivano Lilo&Stich con i Box Disneyland Paris a tema

Lilo&Stich entrano in agenzia. In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del live action Disney del celebre cartone animato, le adv Bluvacanze e Vivere&Viaggiare lanciano un BOX Disneyland Paris a tema, ispirato al film.

Il cofanetto comprende soggiorno al Disney Newport Bay Club e biglietti per vedere il live action ambientato alle Hawaii sul grande schermo.

I soggiorni sono programmati dal 3 al 5 ottobre e dal 9 all’11 novembre.

Inclusi nel pacchetto, disponibile solo nelle agenzie del Gruppo Bluvacanze, anche quattro biglietti per assistere alla proiezione di Lilo&Stitch nei cinema del circuito Stardust in Italia, validi per tutta la durata della programmazione.