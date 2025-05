Cyprus Airways accorcia le distanze tra l’Italia e Cipro, debutta oggi il Venezia-Larnaca

Debutta oggi un nuovo collegamento Cyprus Airways tra Venezia e Larnaca. La novità, che consentirà di raggiungere dal Marco Polo l’isola di Cipro durante tutta l’estate, resterà operativa fino al 24 ottobre 2025.

La rotta sarà servita dal vettore con partenze ogni lunedì e venerdì.

“Noi di Cyprus Airways siamo orgogliosi di fungere da ambasciatori della cultura e dell’ospitalità della nostra isola. La nuova rotta Venezia-Larnaca riflette il nostro impegno strategico per collegare le regioni chiave d’Europa con Cipro, mostrando il meglio di ciò che il Mediterraneo ha da offrire” spiega Nicos Ioannou, chief commercial officer di Cyprus Airways. “L’isola è posizionata in modo unico come porta d’accesso al Mediterraneo orientale, offrendo un insieme distintivo di storia, cultura e moderni servizi. Il nostro nuovo collegamento tra Venezia e Larnaca sottolinea il nostro impegno per l’espansione del network e per un’offerta di un’esperienza di viaggio eccezionale “.

Esprime soddisfazione per il nuovo collegamento il direttore sviluppo aviation del Gruppo Save, Camillo Bozzolo: “Siamo lieti di dare il benvenuto alla compagnia di bandiera di Cipro, che opera per la prima volta al Marco Polo con un volo su Larnaca ed arricchisce le proposte di viaggio della stagione estiva del nostro aeroporto. La frequenza bisettimanale, con un viaggio della durata di poco più di tre ore, favorisce anche la permanenza nell’isola per un lungo weekend, oltre alla possibilità di raggiungere da Cipro sia Atene che alcune isole greche “.