British Virgin Islands, i Caraibi che piacciono agli italiani

Le British Virgin Islands continuano l’avanzata sul nostro mercato. Per gli italiani in cerca di un arcipelago caraibico realmente ‘vergine’, con soluzioni ricettive indipendenti e possibilità di soggiornare in molteplici private island resorts, il Territorio d’Oltremare Britannico è un scrigno di sorprese: l’ottima esposizione ai venti permette visite durante l’intero anno, invitando a uno dei più vari island hopping dei Caraibi, sia a bordo di imbarcazioni private che attraverso l’articolata rete pubblica di traghetti.

Neppure il calendario degli eventi conosce pause, in virtù di quattro rinomati food festival (Bvi Restaurant Week, Lobster Festival, Jost Lime Dine e Taste of the Bvi), così come di Full Moon Parties mensili e di carnevali di cultura locale.

“Da giugno 2024 possiamo godere di collegamenti no-stop da Miami con American Airlines - hanno sottolineato Natasha Chalwell e Keith Dawson, rispettivamente deputy director of tourism Bvi e public relations manager Bvi - con quattro partenze giornaliere la domenica e il venerdì, nonché cinque il sabato. Altra via d’accesso privilegiata per gli italiani è quella attraverso la Repubblica Dominicana o anche via Antigua”.