Un 2025 nel segno della ripresa del mercato italiano, con l’Egitto a fare da protagonista. Sono questi i primi dati elaborati dal Centro Studi Veratour sulle prenotazioni del mese di gennaio, presentati alla 11esima Convention Verastore in corso a Marsa Alam. Il numero complessivo di prenotazioni ricevute dal tour operator, per viaggi da effettuare nel corso del 2025, è infatti cresciuto del 29% rispetto al 2024, e nel 43% dei casi si tratta di clienti repeter.

“È un grande risultato nonostante la situazione internazionale e soprattutto nonostante l’aumento dei prezzi”, ha dichiarato Stefano Pompili, ceo Veratour. La spesa media per cliente del t.o. è infatti cresciuta del 28% in 5 anni, passando dai 1.280 euro del 2019 ai 1.640 dello scorso anno.

Molte delle prenotazioni 2025 si concentrano sui ponti di Pasqua, grazie anche a un calendario favorevole. In Egitto ad esempio, il numero di viaggiatori italiani che ha prenotato nei villaggi Veratour tra fine aprile e inizio maggio, è superiore dell’83% rispetto ai ponti dell’anno scorso. “Nel 2024 a Pasqua registrammo 2 mila 400 presenze – ha aggiunto Pompili -. Quest’anno siamo già a 4mila prenotazioni”. A fare la parte del leone sono i tre villaggi di Sharm El Sheikh, seguiti dai due di Marsa Alam e poi Hurgada. “L’Egitto è una destinazione chiave per il turismo italiano, che da solo ha rappresentato il 30% delle preferenze dei clienti – ha continuato il ceo -. Siamo passati dal -40% dello scorso anno al +106% del 2025, e il consolidamento della stabilità in Medio Oriente potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di crescita nei prossimi mesi”.

Grande recupero anche per la Tunisia, dove Veratour è presente con tre villaggi, e che cresce del 69% nonostante l’inserimento dell’obbligo di passaporto. Resta al palo invece l’Italia, che cresce solo del 3% mentre registrano difficoltà le Canarie.

“In sostanza vedo un 2025 molto positivo dove, dopo 5 anni, torneremo a superare la soglia di fatturato del pre pandemia”, ha concluso Pompili. Quest’anno infatti le previsioni parlano di 265 milioni di euro di volume totale, contro i 252 del 2019 e i 246 fatturati lo scorso anno. Ma soprattutto le prospettive vedono una crescita dell’8% costante, anno dopo anno, che dovrebbe portare Veratour a superare la soglia dei 300 milioni nel 2027.