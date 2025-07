Viaggi del Mappamondo potenzia l’offerta per i viaggi di gruppo

Ammirare il foliage in Giappone o le meraviglie dell’Oman. Queste le esperienze su cui scommette Viaggi del Mappamondo per ampliare la proposta dei viaggi di gruppo. Forte di una domanda in crescita da parte del segmento - una tendenza riscontrata da più voci del tour operating -, l’operatore ha scelto di rinforzare gli impegni e di arricchire la programmazione.

“Abbiamo iniziato a lavorare sulle partenze di gruppo qualche anno fa - spiega Daniele Fornari, direttore del prodotto di Viaggi del Mappamondo - quindi si tratta di un prodotto relativamente giovane che però, di anno in anno, registra incrementi di vendite e fatturato importanti confermando un interesse crescente verso questa formula”.

L’operatore propone così un nuovo tour di gruppo in Giappone - sulla scia dell’incremento della domanda per la destinazione - per vivere la meraviglia del foliage. Programmato con partenze il 23 e 24 novembre da Roma con voli diretti Ita Airways, prevede accompagnatore Mappamondo dall’Italia e un itinerario con tappe a Tokyo, Kamakura, Hakone, Kanazawa, Kaga Onsen, Shirazawa-Go, Osaka, Himeji, Hiroshima, Miyajima, Kyoto e Nara.

In partenza il 26 ottobre da Roma e da Milano, invece, il viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’Oman, tra le dune del deserto e le suggestioni della capitale Muscat. Un’avventura memorabile che prevede anche un pernottamento sotto le stelle all’Arabian Oryx Camp a Wahiba Sands.

“La caratteristica distintiva dei Viaggi di Gruppo Mappamondo - aggiunge Fornari- è che sono tutte proposte estremamente personalizzate sia nell’itinerario che nella selezione dei servizi, con tanti accorgimenti che riescono a dare al viaggio tanta esclusività, come nel caso dei ristoranti, a cui dedichiamo sempre un’attenzione particolare selezionando location ricercate, autentiche e mai classiche. Cerchiamo di trovare insomma, unicità che caratterizzano il viaggio e lo differenziano da tutte le altre proposte sul mercato. Nella maggior parte dei casi è previsto l’accompagnatore Mappamondo dall’Italia e questo senza dubbio fa la differenza considerato che si tratta sempre di personale con una grande esperienza sulla destinazione”.

Non mancano le proposte per il Capodanno. Tra queste, l’Argentina, il Brasile, l’Oman ed il Sudafrica, già disponibili sul sito, mentre per coloro che già guardano al 2026 il t.o. ha elaborato una proposta per ammirare la fioritura dei ciliegi in Giappone a marzo, con due partenze, il 16 ed il 30.