Il turismo d’alta gamma non conosce crisi. La riprova arriva dai dati di Viaggi dell’Elefante, che rispetto al 2023 registra un aumento di prenotazioni di 26 punti percentuali e prevede di mantenere il trend.

“Nei primi tre mesi dell’anno - analizza il ceo Enrico Ducrot che, quest’anno, festeggia i 50 anni del tour operator fondato dal padre Vittorio - abbiamo avuto un’alta richiesta di prenotazioni verso i Paesi dell’Est del mondo”.

L’operatore, che nell’occasione del 50esimo anniversario ripropone i viaggi di gruppo con accompagnatore, segnala un incremento proprio di questo prodotto: “A causa del Covid questo tipo di viaggio aveva perso molto appeal - spiega Ducrot -; in questo primo semestre, invece, abbiamo registrato una maggiore richiesta insieme ai viaggi su misura, tour disegnati su desideri e abitudini dei viaggiatori grazie alla nostra squadra di esperti, selezionando le destinazioni più suggestive e garantendo il massimo comfort e professionalità in ogni aspetto dell’itinerario. Per festeggiare il mezzo secolo di attività abbiamo deciso di riproporli e stiamo riscontrando un grande interesse. La nostra programmazione si arricchisce, quest’anno, di trenta partenze speciali per visitare mete legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi”.

La ripartenza della Cina

Sul fronte delle destinazioni il ceo segnala una ripartenza forte della Cina, “che è stata negli ultimi anni un po’ soffocata dal Giappone - sottolinea Ducrot - e si riconferma una meta molto desiderata. Il Sud-Est asiatico con Thailandia, Vietnam, Laos e Cambogia, vanno benissimo. L’India sta crescendo sempre di più e si afferma come un’altra area di compensazione del Medio Oriente. Così come l’Uzbekistan e il Caucaso, quindi Armenia e Georgia”.

Si consolidano anche le richieste per l’Islanda, la Scandinavia e la Grecia classica. “Sono in ascesa, insieme all’Africa australe, anche la Tanzania e la Namibia - aggiunge Ducrot -. E sta ritornando sicuramente il Sud America, soprattutto il Perù, che è una destinazione estremamente importante per noi. Per quanto concerne il mare si rafforzano molte delle destinazioni più conosciute come le Seychelles e le Mauritius ma registriamo aumenti interessanti anche in relazione al mare del Mozambico e delle Filippine”.