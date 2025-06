Viaggi studio nel Regno Unito e in Irlanda, Trinity lancia il catalogo per l’estate 2026

Una programmazione per pianificare con largo anticipo le vacanze studio del prossimo anno. Trinity ViaggiStudio lancia il nuovo catalogo Vacanze Studio Junior Speciale Estate 2026, un’anteprima delle proposte dell’operatore nel Regno Unito e in Irlanda, pensata per i docenti accompagnatori e le famiglie.

Il t.o. offre la possibilità di prenotare in anticipo la vacanza studio 2026, applicando riduzioni speciali con tariffa bloccata. Trinity ViaggiStudio garantisce, infatti, sulla programmazione i prezzi di dicembre 2024, assorbendo gli aumenti di mercato.

Tra le destinazioni confermate figurano diverse mete nell’Area di Londra, come il Medway Campus dell’Università di Greenwich, situato sulla costa del Kent; la University of Essex, immersa in un grande parco vicino al centro storico di Colchester; il campus della University of Sussex, a pochi minuti da Brighton e all’interno di un Parco Nazionale; la University of Chichester a Bognor Regis, a due passi dal mare; e ancora la Hartpury University immersa nella campagna inglese e a soli 30 minuti dal centro di Gloucester, la storica Keele University nell’omonima Keele; i due campus della University of the West of Scotland (Ayr e Glosgow Paisley), e la Dublin City University, nel cuore di Dublino.

L’operatore garantisce poi staff in loco per fornire supporto continuo agli studenti e la figura del Quality Supervisor Senior, una presenza altamente qualificata che supervisiona direttamente i centri principali.

Garantita, inoltre, in diversi college, la presenza di un medico italiano.