Viking Cruises ha annunciato di aver presentato istanza di quotazione in Borsa negli Stati Uniti.

La Holdings ha presentato infatti i documenti per l’Ipo, per un aumento di capitale iniziale di 100 milioni di dollari. Tuttavia, come precisa travelmole.com l’importo potrebbe essere solo provvisorio: secondo gli analisti la raccolta potrebe arrivare fino a 500 milioni di dollari.

Attualmente Viking ha una flotta di 92 navi e altre 24 la cui consegna è prevista entro il 2028.