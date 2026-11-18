Il basso livello delle acque nei fiumi europei continua a creare problemi alle crociere fluviali, tanto che Viking, nel presentare i risultati del terzo trimestre, ha stimato una perdita di 100 milioni di dollari di ricavi. E continuano le cancellazioni, che nel terzo trimestre sono state del 12% degli ospiti e che per il quarto, secondo l’azienda, arrivano al 20%.

Fino alla prima settimana di novembre, Viking aveva emesso voucher di cancellazione per un valore di 165 milioni di dollari a favore dei viaggiatori che hanno scelto di annullare la propria crociera. Il 60% di loro ha effettuato una nuova prenotazione, optando in gran parte per itinerari previsti nel 2027. L'azienda ha inoltre distribuito voucher di cortesia per un valore di 265 milioni di dollari ai viaggiatori che hanno deciso di mantenere la crociera nonostante le criticità.

Nonostante le difficoltà, Viking ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in crescita rispetto ai 2 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. La compagnia ha inoltre reso noto di essersi impegnata a costruire ulteriori 26 navi fluviali entro il 2030, con l'opzione di aggiungere alla propria flotta altre 22 unità tra il 2030 e il 2034.

Ma l'amministratore delegato Leah Talactac ha affermato che Viking punta sulle crociere oceaniche come principale motore di espansione per il prossimo decennio.