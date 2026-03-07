Viking ripristina le crociere fluviali sul Nilo

Marcia indietro per Viking: dopo aver annunciato a inizio settimana lo stop delle crociere sul Nilo per tutto il mese, ora la compagnia ha precisato che al contrario di quanto comunicato riprenderà le partenze il 12 marzo. La compagnia di navigazione è il più grande operatore occidentale di crociere sul fiume africano.

Come riporta travelweekly.com ha dichiarato di aver riconsiderato la decisione dopo aver monitorato la guerra tra Stati Uniti e Iran e aver parlato con operatori di terra di lunga data in Egitto. A incidere sono stati anche gli avvisi diramati dal Dipartimento di Stato americano.

Viking non è stata l’unica compagnia a sospendere le operazioni sul Nilo questa settimana: provvedimenti simili sono stati presi, ad esempio, anche da Avalon Waterways.