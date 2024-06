Viva Resorts, presenze italiane ai Caraibi a +13%

Viva Resorts by Wyndham chiude il primo semestre 2024 con un +3% di crescita complessiva delle presenze. “Un risultato che dà grande soddisfazione – osserva Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager della catena alberghiera – perché a trainare i pernottamenti sono in particolare gli ospiti italiani, terzo mercato con un incremento presenze del 13%, ma in proiezione del 18% rispetto al livello del 2023. Per quanto più soggetti a prenotazioni sotto data, sono soprattutto i giovani ad apprezzare la nostra offerta estiva grazie alla rinnovata formula Viva Vibe”.

Forte di otto storiche strutture per il mercato tricolore distribuite pure in Messico e Bahamas, Viva Resorts by Whyndham riesce a intercettare flussi lungo l’intera stagione puntando su prezzi dinamici appetibili in particolare per Over60 e Silver. Non a caso il tasso dei repeater italiani è oggi del 20%, con livelli di occupazione altamente performanti sia al Viva Dominicus Palace che al Viva Dominicus Beach (sopra il 94%), ma in notevole ripresa anche nei due Viva Maya e Viva Azteca by Wyndham in Messico (oltre il 90%).

Supportata da Alpitour World e dai collegamenti diretti Neos su Bahamas, oltre che dall’arrivo a ottobre di una nuova struttura 4 stelle superior a Mices in Repubblica Dominica, Viva Resorts by Wyndham prevede un’ulteriore crescita presenze globali del 6% entro fine anno.