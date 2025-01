Nasce dall’iniziativa di Volver tour operator e di Luxforsale un nuovo progetto formativo dedicato a chi vuole approcciarsi al mercato dei viaggi di lusso. Si tratta della Luxury Travel Academy, che si propone di formare professionisti qualificati, pronti a cogliere le opportunità di un mercato in evoluzione e a offrire esperienze memorabili ai clienti più esigenti.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per raggiungere e fidelizzare clienti di lusso, migliorare i margini di profitto e posizionare il proprio brand ai vertici del mercato del turismo di alta gamma. “Il mercato del lusso richiede competenze sempre più specifiche e un approccio orientato all’eccellenza. Con la Luxury Travel Academy vogliamo dare ai professionisti gli strumenti necessari per affrontare con successo queste sfide e cogliere le opportunità di un segmento in continua crescita” dice Claudio Citzia, founder di Luxforsale.

L’Academy è suddivisa in moduli tematici che affrontano tutti gli aspetti chiave del turismo di lusso, con esperti del settore e personalità di spicco nel mondo del travel, del lusso e del marketing. Tre i temi: Organizzazione e gestione aziendale, con lezioni dedicate alla pianificazione strategica, alla struttura aziendale per il mercato del lusso, alle strategie commerciali e di vendita, e allo sviluppo delle soft skills necessarie per operare con clienti di alto livello; Marketing e comunicazione, con lezioni focalizzate su pubbliche relazioni, lancio di prodotti di alta gamma, canali di comunicazione digitale, brand positioning e tecniche avanzate di seo e indicizzazione e infine Lusso e narrazione, con lezioni dedicate all’identità e alla narrazione del brand di lusso, oltre all’approfondimento del valore estetico nel mondo dell’alta gamma.

Inoltre, il programma include un momento di confronto esclusivo durante una tavola rotonda con special guest e un modulo bomus dedicato a coaching e Pnl, per rafforzare i concetti appresi.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione ed intrecciare le nostre esperienze per creare un percorso formativo che possa davvero fare la differenza nella crescita dei professionisti del turismo. La Luxury Travel Academy è un’occasione unica per apprendere strategie concrete e adattarle alle esigenze del mercato di alta gamma” spiega Giada Marabotto, ceo di Volver tour operator.

“Il turismo di lusso richiede non solo competenze tecniche, ma anche la capacità di costruire relazioni di valore e anticipare i bisogni dei clienti più esigenti. Questo progetto potrà supportare anche i consulenti di viaggio nel raggiungere nuove vette di eccellenza e distinguersi” aggiunge Monica Vittani, esperta di travel e marketing e presidente di Acovi.