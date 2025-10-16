Walt Disney World Resort di Orlando: a Going l’esclusiva per l’Italia

Going si aggiudica la distribuzione in esclusiva per l’Italia di Walt Disney World Resort a Orlando e grazie a questo accordo, il tour operator integra tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You. Un’intesa che consentirà alle agenzie di accedere a tariffe preferenziali e allineate al sito web ufficiale, con il vantaggio di essere commissionabili.

“L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target”, commenta Ivana Di Stasio, product development manager USA, Canada, Mexico di Going.

Con la nuova intesa le agenzie di viaggio italiane dialogheranno direttamente con Walt Disney World Resort attraverso Going4You, nella certezza di essere supportate dal team del tour operator formato sul prodotto. “Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato – spiega il tour operator in una nota -. Ad esempio, la varietà delle strutture alberghiere è molto ampia oltre che strabiliante nei contenuti, considerando che Walt Disney World Resort si estende per una superficie di 110 km², pari a due volte Manhattan e quanto Parigi intra-muros”.