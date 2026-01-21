WeRoad chiude il 2025 con una crescita del 30%, anche grazie al trade

WeRoad ha chiuso l’anno finanziario 2025 con ricavi per 130 milioni di euro, fa sapere in una nota stampa l’azienda fondata nel 2017. Alla base del risultato c’è una crescita anno su anno del 30%, trainata dalle performance dei principali mercati europei e da una domanda in aumento per i viaggi internazionali.

Nel 2025 weroad.com ha registrato un incremento dei ricavi del 62,4% rispetto al 2024. I volumi passeggeri e le prenotazioni sono cresciuti rispettivamente del 54% e del 51%.

Alla fine del 2025, prosegue la nota stampa, 300mila persone avevano fatto almeno un viaggio WeRoad, di cui quasi 110mila soltanto nel 2025. Le 10 destinazioni WeRoad per volume passeggeri nel 2025 sono state Italia, Marocco, Islanda, Giappone, Albania, Egitto, Stati Uniti, Sri Lanka, Vietnam e Messico.

Tra i fattori di crescita, anche le partnership trade. Infatti, a settembre 2025, WeRoad ha lanciato un programma internazionale di partnership trade per aprire il proprio portafoglio di viaggi di gruppo a selezionati travel advisor, tra cui Bluvacanze in Italia, Travel Counsellors e Tourhub nel Regno Unito e Arrival Travel in Australia. Questo programma ha avuto un impatto diretto sui mercati anglofoni, che sono cresciuti di circa il 50% anno su anno rispetto al 2024.

Di successo anche l’idea della app WeMeet, lanciata a maggio 2025 per permettere alle persone di incontrarsi nella vita di tutti i giorni. Oggi è uno dei pilastri dell’ecosistema WeRoad, con oltre 25mila che hanno già partecipato agli eventi organizzati in 35 città europee. Un dato significativo che ne evidenzia anche il potenziale di marketing: il 60% dei partecipanti agli eventi WeMeet non aveva mai viaggiato con WeRoad prima.