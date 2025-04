World Explorer lancia un nuovo portale, Maldive Explorer, dedicato in esclusiva all’arcipelago maldiviano dove prenotare in autonomia le esperienze più belle, i resort più comodi o le guest house più informali, nonché i voli più convenienti nei periodi dell’anno desiderati. Al contempo, però, World Explorer garantisce la certezza di non essere mai solo e di avere sempre un esperto su cui contare per ogni necessità 24 ore al giorno.

Maldive Explorer si propone di garantire da un lato la libertà di scegliere e prenotare in pochi click; dall’altro di poter contare su un gruppo di esperti, pronto a intervenire in caso di esigenze particolari o di dettagli da perfezionare.

Sul nuovo portale Maldive Explorer è possibile scegliere in autonomia tra le opzioni Volo+Resort, Solo Resort (in cui è possibile selezionarne anche più di uno) o Island Hopping, per chi desidera visitare più isole dell’arcipelago maldiviano in successione. In ogni caso, sono sempre inclusi i trasferimenti tra aeroporto e resort, spesso effettuati a bordo di idrovolanti.

Partendo dai grandi classici, i resort delle Maldive, da eleganti ville a bungalow sia sulla spiaggia che sospesi sull’acqua, fino ai lodge, sono in costante aggiornamento e alla ricerca di soluzioni sempre nuove.

Soggiornare in una guest house, invece, significa vivere le Maldive in modo più genuino e familiare, avendo la possibilità di entrare in contatto con gli abitanti del posto e scoprire il vero spirito dell’arcipelago. È una soluzione perfetta per chi ama le esperienze autentiche, desidera esplorare ogni giorno nuove meraviglie naturali, fattori a cui si aggiunge anche un considerevole risparmio rispetto ai resort.

Nei pacchetti Maldive Explorer può essere inclusa facoltativamente una polizza all-risk, che offre copertura per assistenza medica, bagaglio e annullamento. La formula all-risk garantisce il rimborso delle penali in caso di eventi imprevisti che impediscano la partenza, permettendo sicurezza e leggerezza nei preparativi. Oltre alla protezione in caso di annullamento, la copertura include anche garanzie aggiuntive: spese mediche, tutela del bagaglio contro incendio, furto, smarrimento o mancata riconsegna.

Il team di esperti Maldive Explorer, inoltre, rimane sempre a disposizione per qualsiasi cambio di programma, imprevisto, o anche dubbio dell’ultimo minuto, con un servizio clienti italiano attivo 24/7.