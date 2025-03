Visit Maldives partner turistico ufficiale del Liverpool Fc

Visit Maldives è ora partner turistico ufficiale del Liverpool FC. La squadra di calcio e l’ente hanno siglato una collaborazione pluriennale, che si pone come obiettivo la promozione delle Maldive come destinazione turistica di livello mondiale.

Per celebrare il lancio della partnership, i tifosi avranno la possibilità di vincere un viaggio di cinque notti alle Maldive, compresi voli e alloggi, partecipando al contest myLFC.

Attraverso la partnership, Visit Maldives aumenterà la sua notorietà e visibilità attraverso le piattaforme di social media del Liverpool FC, che contano oltre 200 milioni di follower in tutto il mondo, quasi 12 miliardi di visualizzazioni e che durante la scorsa stagione calcistica hanno registrato 1,5 miliardi di fan engagement, il massimo di qualsiasi club della Premier League.

Inoltre, LFC collaborerà con Visit Maldives per sostenere le iniziative volte al rispetto dell’ambiente, sfruttando il programma di sostenibilità del club, The Red Way, per sensibilizzare e promuovere azioni positive.