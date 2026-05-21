Xenia acquisisce il 100% di Mare20

Xenia Hôtellerie Solution Spa Società Benefit ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Mare20 Srl. L’operazione, che dà esecuzione a quanto già annunciato al mercato lo scorso 30 marzo, è stata ufficializzata oggi dalla società attraverso una nota.
Basato a Milano, Mare20 è un operatore specializzato nell’organizzazione di eventi corporate, viaggi incentive, soluzioni Mice e incoming.
L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita di Xenia nel segmento dell’hospitality e incoming dell’event, rafforzando la presenza del Gruppo in un mercato in forte espansione.
Stefano Redaelli, uno dei fondatori di Mare20, continuerà nella società in qualità di consigliere con delega al commerciale, assicurando continuità operativa e gestionale.