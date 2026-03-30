Xenia sottoscrive un accordo vincolante per acquisizione della società Mare20

Xenia Hôtellerie Solution s.p.a. Società Benefit, hospitality company con servizi di accommodation, tour operator incoming e catena alberghiera Phi Hotels, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Mare20 s.r.l.

L’investimento stimato è di circa 1,2 milioni di euro, sostenuto interamente con risorse proprie della società, mentre il closing è previsto entro giugno 2026.

Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia S.p.A. SB, ha dichiarato: “Con Mare20 proseguiamo nell’esecuzione del nostro Piano Industriale rafforzando la componente incoming e integrando competenze che ci consentono di ampliare ulteriormente la nostra base di ricavi e la qualità delle relazioni commerciali della nostra linea di business accommodation. L’operazione conferma la traiettoria del Piano Industriale integrando realtà coerenti con il proprio modello di crescita. Mare20 è una realtà riconosciuta e molto ben gestita dai soci fondatori e dal loro gruppo e rappresenta un’integrazione strategica e di valore che si aggiunge a quella di Herop da poco annunciata. Herop, come società tecnologica basata su AI, e Mare20, come operatore specializzato nell’accommodation Mice e incoming, rafforzano la piattaforma industriale che Xenia ha realizzato e che ora dovrà consolidarsi oltre che continuare a crescere”.

Gli asset della società acquisita

Mare20 è un punto di riferimento per la cura e personalizzazione degli eventi e dei viaggi e per la capacità di creare ‘esperienze’ con luoghi unici e insoliti, food ricercato, e creando relazioni con i territori. I soci fondatori e lo staff di Mare20 resteranno nelle attività operative, assicurando la continuità delle relazioni con la clientela e la preservazione del know-how.

Stefano Redaelli e Marisa Descalzo, fondatori di Mare20, hanno dichiarato: “Il panorama internazionale, soprattutto il settore Mice, oltre alle città d’arte e ai rinomati luoghi turistici italiani, deve ancora scoprire le infinite eccellenze della provincia italiana e dei luoghi segreti del nostro Paese. Questo sarà uno dei principali goal della Mare20 by Xenia”.