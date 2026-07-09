Accor apre il V Villas at Mirihi alle Maldive

Un nuovo resort alle Maldive per Accor, che sceglie un all villas su un’isola privata come indirizzo high end per un’esperienza che unisce privacy e benessere. Si chiama V Villas Maldives at Mirihi, parte della MGallery Collection ed è situato sull’isola privata di Mirihi, nell'atollo di Ari Sud, raggiungibile con un trasferimento in idrovolante di 30 minuti da Malé.
La struttura offre 42 ville, tra cui quattro sull'acqua con piscina privata. Le opzioni di ristorazione includono Dhonvelli, un ristorante aperto tutto il giorno, e Muraka, un ristorante sull'acqua che serve piatti di pesce maldiviani, tra cui l'aragosta preparata al tavolo. Il resort ospita anche l'Akoya Sea Lounge, un cocktail bar.
La Mirihi Spa offre trattamenti come massaggi, un rituale di bagno di mare a infrarossi, terapia del suono, meditazione guidata e yoga aereo. Gli ospiti possono optare per un'escursione di un'intera giornata a bordo del Mirihi Thari, uno yacht di lusso noleggiato in esclusiva per gli ospiti.