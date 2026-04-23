ACI blueteam, la nuova lounge Exclusive in centro a Milano

Apre nel cuore di Milano, in largo Augusto, la nuova lounge Exclusive ACI blueteam, un ambiente che l’azienda dedica alla consulenza di viaggio per il segmento premium e luxury. . Il progetto rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello tradizionale di agenzia: non più un semplice punto vendita, ma uno spazio intimo, immersivo e altamente personalizzato, dove il viaggio prende forma attraverso il dialogo e la relazione.

Progettata come un vero e proprio luogo di relazione, include una parete attrezzata che funge da bar privato e un grande monitor dedicato alla costruzione di presentazioni personalizzate, moodboard e contenuti esclusivi pensati per guidare gli ospiti nella definizione del loro viaggio, nonché opere di Laura Altobelli, che caratterizzano l’eleganza dell’ambiente.

“Presidiare una città come Milano, crocevia internazionale di tendenze, creatività e alta qualità dei servizi, dove è presente una clientela sofisticata, rappresenta per noi un contesto strategico perfettamente in linea con il mondo Exclusive, una scelta imprescindibile – dichiara Denis Bartesaghi, head of Exclusive ACI blueteam –. La lounge nasce proprio con l’obiettivo di interpretare e valorizzare al meglio questo target, offrendo uno spazio che supera il concetto tradizionale di agenzia: un ambiente discreto, elegante e altamente riservato, dove ogni dettaglio è pensato per mettere il cliente al centro. Qui la relazione può svilupparsi in modo naturale, attraverso un dialogo attento e la costruzione su misura dell’esperienza di viaggio, capace di rispecchiare desideri e aspettative di ciascun ospite”.