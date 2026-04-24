Aman annuncia la nascita di Amansanu in Texas

Continua l’espansione di Aman nel continente americano. Il gruppo ha infatti annunciato oggi la nascita di Amansanu, nella regione di Texas Hill Country, la sesta struttura del marchio negli Stati Uniti e il primo retreat ispirato ai ranch, con tanto di scuderie.

Il nome Amansanu deriva dalle parole sanscrite che significano “vetta pacifica”; la struttura infatti si erge in uno straordinario paesaggio di colline, scogliere calcaree e tortuosi corsi d’acqua. Composto da un resort con padiglioni indipendenti e da una selezione di residenze a marchio con servizio completo, il resort offre viste panoramiche che si estendono su valli e canyon. Ogni punto di osservazione è stato attentamente studiato per offrire una profonda sensazione di isolamento, privacy e connessione con la natura. Situato a Nord-Ovest di Austin, il resort gode di un comodo collegamento con la città, pur offrendo la sensazione di esserne completamente isolato.

Questa destinazione aggiunge una nuova dimensione alla presenza di Aman nel Nord America continentale, integrandosi con il modernismo desertico di Amangiri, i paesaggi montani di Amangani e il rifugio urbano di Aman New York, e affiancandosi ai progetti futuri, tra cui Amanvari a East Cape in Messico, Aman Beverly Hills e Aman Miami Beach.