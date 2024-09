Aman aggiunge le Maldive alla sua collezione di paradisi. Il gruppo guidato da Vlad Doronin sbarca nell’atollo di Vaavu, su un’isola privata che diventerà la 21esima destinazione del brand.

Aman Maldives sarà un resort da 52 camere e 16 branded residence progettate da Kerry Hill Architects, collaboratore di lunga data di Aman. Collocato in una delle aree più appartate ed esclusive delle Maldive, il design e l'architettura abbracciano la semplicità e la bellezza dell'ambiente, traendo ispirazione dalle spiagge bianche e dalle acque turchesi per cui la destinazione è così rinomata.

La struttura presenterà padiglioni indipendenti che andranno da una a tre camere da letto, alcuni situati sull'isola principale del resort e altri sulle sue tranquille estensioni. Ognuno includerà una piscina privata. Inoltre, la proprietà godrà di una varietà di ristoranti, un beach club e diverse location private per cene gourmet.

Il wellness è il cuore del brand: così Aman Maldives presenterà una spa da 2.638 metri quadrati con due Spa House private, un segno distintivo di Aman. La proprietà disporrà anche di un centro immersioni e attività di sport acquatici, per esplorare le barriere coralline più incontaminate del paese.

Il resort avrà anche 16 Aman Residences, che vanno da cinque a 10 camere da letto e assicurano la totale privacy. Ogni residenza sarà situata su un isolotto privato con spiaggia, piscina di 25 metri e di un pontile di attracco personale, pur rimanendo nelle immediate vicinanze dei servizi del resort principale.

“L’introduzione di Aman Maldives è una pietra miliare per il nostro marchio, poiché portiamo per la prima volta l'etica di eleganza senza tempo e servizio ineguagliabile nella destinazione – dice il presidente e ceo di Aman Group Vlad Doronin -. Rispondere alla richiesta degli ospiti di Aman per la nostra presenza alle Maldive è da tempo parte della nostra strategia di crescita e rafforza la dedizione del marchio nel fornire esperienze uniche e trasformative nelle località più eccezionali del mondo. Dopo esserci assicurati un sito nelle parti più esclusive e appartate del paese, sono lieto di portare il rinomato stile di vita e l’ultra-luxury way of living di Aman nella destinazione”.

Il resort è in fase di costruzione e le date di apertura verranno comunicate in seguito.