Aman sbarca nei safari con Aman Karingani in Mozambico

Aman entra nel mondo safari. Il gruppo di Vlad Doronin sbarca in Mozambico con Aman Karingani, il suo primo retreat nell’Africa subsahariana e il secondo nel continente dopo Amanjena a Marrakech in Marocco.

Immerso nei 150.000 ettari della Riserva di Karingani, un ambiente appartato nel Sud del Mozambico, Aman Karingani offrirà un rifugio rigenerante e trasformativo immerso in un ecosistema che spazia dalle savane aperte e dai boschi alle zone umide.

Rifugio per una vasta gamma di animali selvatici, il resort da 30 camere da uno o due letti sarà affiancato da alcune residenze private che potranno ospitare da 3 a 6 persone.

Nel cuore del resort una lounge centrale offrirà una serie di amenities, fra le quali una piscina con vista sulla natura circostante. Il resort ospiterà anche una Aman spa, come da tradizione del brand.

“L’apertura di Aman Karingani è una pietra miliare per il nostro brand – dice il chairman e ceo Vlad Doronin – e risponde alle crescenti richieste dei nostri clienti più affezionati di avere un safari reatreat a marchio Aman”.