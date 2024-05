AmaWaterways lancia 2 nuove navi per il 2026

AmaWaterways amplia la sua flotta: nel 2026 arriveranno infatti due nuove navi fluviali, AmaKaia, che navigherà sul Mekong e AmaSofia, che sarà operativa sul Reno e sul Danubio.

Prevista per il 24 maggio 2026, AmaSofia sarà la 24° nave della compagnia di crociere a navigare sui fiumi più famosi d'Europa. L'itinerario inaugurale di 14 notti, chiamato Magnifica Europa, segue il percorso di imperatori, re e regine mentre viaggia tra Amsterdam e Budapest. La nave effettuerà 31 viaggi nel corso del 2026, con molteplici itinerari sul Danubio, come Melodie del Danubio, Danubio romantico e i famosissimi Mercatini di Natale sul Danubio.

AmaKaia invece si unirà ad AmaDara sul Mekong e intraprenderà il suo primo itinerario di sette notti il ​​3 agosto 2026. I due itinerari di sette notti, Charms of the Mekong e Riches of the Mekong, offrono entrambi agli ospiti una miscela unica di siti famosi ed esperienze fuori dai sentieri battuti, creando ricordi che dureranno tutta la vita. AmaKaia effettuerà 22 partenze nel 2026 e oltre 38 nel 2027. Sono disponibili estensioni di terra in diverse città tra cui Siem Reap, sede della più grande struttura religiosa del mondo, Angkor Wat.