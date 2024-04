Amawaterways rinvia il suo debutto in Colombia

Amawaterways ritarda la partenza dei suoi viaggi sul fiume Magdalena in Colombia. La compagnia di crociere fluviali avrebbe dovuto fare partire la prima nuova crociere sulla nuova nave AmaMagdalena all'inizio di novembre. Ma ha deciso di posticipare il debutto a gennaio 2025.

“Essendo la prima grande compagnia di crociere fluviali ad esplorare questo fiume e le destinazioni oltre le sue sponde, è della massima importanza per noi offrire la migliore esperienza possibile ai nostri ospiti, non solo a bordo delle nostre navi da crociera fluviali di nuova concezione, ma anche a terra - spiega AmaWaterways su Travelpulse -. Con questo in mente, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il lancio dei nostri itinerari in Colombia, che ci darà il tempo aggiuntivo di cui abbiamo bisogno per garantire che la nostra crociera sul fiume Magdalena e i viaggi via terra soddisfino gli elevati standard di qualità che offriamo ai nostri ospiti.”

La compagnia di crociera ha contattato tutti gli ospiti e i consulenti di viaggio interessati dal cambiamento. I viaggiatori possono cambiare la loro prenotazione sul fiume Magdalena con un'altra crociera fluviale disponibile in Europa, Asia o Africa durante la stessa stagione o aspettare e salpare a bordo di AmaMagdalena o AmaMelodia nel 2025 oppure ancora scegliere di ottenere un rimborso completo.