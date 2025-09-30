TTG Italia

AmaWaterways: nuovo sito in italiano per le agenzie

AmaWaterways: nuovo sito in italiano per le agenzie
L’incontro negli uffici di Global Gsa, rappresentante AmaWaterways in Italia

AmaWaterways si arricchisce di otto imbarcazioni in aggiunta alle attuali 27 della flotta entro il 2030 e di un nuovo sito in italiano a supporto del trade. Soddisfatta la compagnia, che ha presentato le partenze invernali 2025 sul Danubio e Reno e in Francia e Portogallo, i viaggi tematici natalizi e l’esperienza sul Nilo in un incontro con le adv presso Global Gsa, suo rappresentante B2B.

“Dopo il debutto dell’itinerario in Colombia, le nuove navi moltiplicano le disponibilità di date e di luoghi, in un periodo florido per l’azienda, che viaggia a un tasso di completamento dell’80% sulle crociere di punta, come la navigazione sul Danubio, e segna il sold out nei picchi di Natale e Capodanno” afferma Stefano Maffei, Inside Sail Support Global Gsa. I mercatini natalizi ammaliano gli italiani: coppie di mezza età, gruppi e famiglie di fascia alta scelgono di visitarli a bordo per comfort, privacy e pacchetto di servizi ed escursioni inclusi. “I principali mercati sono Canada e Australia, ma l’Italia è importante e cresce, anche grazie alla relazione esclusiva con gli operatori. Curiamo rapporti one to one e organizziamo eventi, oltre a proporre tariffe dedicate agli operatori che desiderano testare il prodotto”.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana