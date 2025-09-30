AmaWaterways: nuovo sito in italiano per le agenzie

AmaWaterways si arricchisce di otto imbarcazioni in aggiunta alle attuali 27 della flotta entro il 2030 e di un nuovo sito in italiano a supporto del trade. Soddisfatta la compagnia, che ha presentato le partenze invernali 2025 sul Danubio e Reno e in Francia e Portogallo, i viaggi tematici natalizi e l’esperienza sul Nilo in un incontro con le adv presso Global Gsa, suo rappresentante B2B.

“Dopo il debutto dell’itinerario in Colombia, le nuove navi moltiplicano le disponibilità di date e di luoghi, in un periodo florido per l’azienda, che viaggia a un tasso di completamento dell’80% sulle crociere di punta, come la navigazione sul Danubio, e segna il sold out nei picchi di Natale e Capodanno” afferma Stefano Maffei, Inside Sail Support Global Gsa. I mercatini natalizi ammaliano gli italiani: coppie di mezza età, gruppi e famiglie di fascia alta scelgono di visitarli a bordo per comfort, privacy e pacchetto di servizi ed escursioni inclusi. “I principali mercati sono Canada e Australia, ma l’Italia è importante e cresce, anche grazie alla relazione esclusiva con gli operatori. Curiamo rapporti one to one e organizziamo eventi, oltre a proporre tariffe dedicate agli operatori che desiderano testare il prodotto”.