Amawaterways cresce: 8 nuove navi entro il 2030

Otto nuove navi per Amawaterways, che ha annunciato oggi l’ingresso in flotta, entro il 2030, di nuove unità per ampliare il suo portafoglio ordini in Europa.

“La nostra flotta in espansione è una risposta diretta alla forte domanda da parte degli ospiti desiderosi di scoprire le crociere fluviali e i fiumi europei - ha dichiarato Catherine Powell, ceo di AmaWaterways -. Queste nuove navi rappresentano opportunità di crescita comune per i nostri partner di viaggio e per noi. Con ogni nuova nave, continueremo a portare i nostri ospiti nel cuore di ogni destinazione, offrendo al contempo il servizio di alta qualità, il design elegante e le esperienze immersive che caratterizzano AmaWaterways.”

Con queste aggiunte, la flotta globale della compagnia supererà le 40 navi, raddoppiando il numero rispetto al 2020.

AmaWaterways è nota per i suoi itinerari selezionati e le sue escursioni a terra, che spaziano da esplorazioni culturali guidate a esperienze culinarie e altre attività. Ogni giorno, una crociera AmaWaterways offre fino a sette escursioni incluse, pensate per soddisfare una vasta gamma di interessi e livelli di attività: da tour a piedi ricchi di storia e gite panoramiche in bicicletta a degustazioni di vini ed esperienze locali uniche come la caccia al tartufo nel sud della Francia.