AmaWaterways battezza AmaSintra

AmaWaterways ha battezzato la sua nuova nave da crociera fluviale di lusso, AmaSintra, che ha ufficialmente intrapreso il suo viaggio inaugurale lungo il fiume Duero in Portogallo. Il varo di questa nuova nave, come riporta TravelDailyNews, rafforza la presenza di AmaWaterways in Europa.

“Siamo entusiasti di presentare un’altra nave sul fiume Duero, offrendo ai nostri ospiti ancora più opportunità per esplorare questa regione - ha dichiarato Kristin Karst , co-fondatrice di AmaWaterways -. Il Portogallo continua a crescere in popolarità come destinazione per le crociere fluviali e AmaSintra offrirà un’esperienza unica a quanti salperanno con lei. Con partenze fino a fine dicembre, i viaggiatori che desiderano scoprire questa parte del mondo troveranno facilmente una casa a bordo di AmaSintra”.

AmaSintra, con una capacità di 102 ospiti, offre il meglio della regione del Duero. La nave dispone di 51 cabine, la maggior parte delle quali con balcone esterno e ampie vetrate a tutta altezza. A bordo, gli ospiti potranno usufruire di ampie aree comuni, tra cui una piscina sul ponte sole, una palestra e un ristorante principale che offre cucina di ispirazione regionale insieme a specialità internazionali.

“Jenn Lee, presidente di Vacation Planners (madrina della nave durante l’inaugurazione, ndr) è un modello di riferimento per le donne nel settore dei viaggi e una leader eccezionale la cui influenza continua a plasmare il futuro della nostra professione - ha affermato Karst -. La sua competenza nel migliorare l’esperienza di viaggio si allinea perfettamente con i valori fondamentali di AmaWaterways e siamo orgogliosi di averla come madrina della nostra nuova nave sul Duero”.

AmaSintra offrirà un itinerario immersivo lungo il fiume Duero, ‘Enticing Douro’. Questo viaggio di sette notti esplora alcune delle regioni più panoramiche e culturalmente ricche del Portogallo e della Spagna, offrendo agli ospiti opportunità uniche di visitare vigneti, degustare vini regionali e scoprire le affascinanti città di Porto, Régua e Salamanca, con un programma di escursione a terra opzionale di tre notti prima della crociera a Lisbona.

Unendosi alla nave gemella AmaDouro e all’altra nave del Douro AmaVida, che naviga nell’itinerario Sapori di Portogallo e Spagna tra Porto e Vega Terrón, AmaSintra amplia la presenza di AmaWaterways sul fiume e offre nuove opportunità per scoprire il suo ricco patrimonio culturale.