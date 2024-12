Rosewood Hotel & Resorts è pronto ad aprire la sua prima proprietà in Giappone. Il 1 marzo prossimo debutterà su un’isola remota a Okinawa, Rosewood Miyakojima, resort con accesso diretto alla spiaggia, 55 sistemazioni, ciascuna con viste sulle acque di Miyakojima. Incarnata nella filosofia A Sense of Place® di Rosewood, l'architettura del resort trae spunto dalla storia, dal paesaggio e dalla cultura delle isole Ryukyu.

Progettato dall’architetto olandese Studio Piet Boon, Rosewood Miyakojima è costruito in armonia sostenibile con l'ambiente naturale.

Il resort dispone di quattro ristoranti e bar che spaziano dalla cucina giapponese a quella internazionale, una piscina a sfioro sulla spiaggia e un'Asaya Spa, il concetto di benessere di Rosewood, completo di sei sale per trattamenti, uno studio yoga e un centro fitness. Un padiglione privato con vista sull'oceano ospiterà matrimoni e occasioni speciali, mentre le famiglie troveranno esperienze arricchenti al Rosewood Explorers Club, progettato per creare ricordi indimenticabili per gli ospiti più giovani.

Il Rosewood Miyakojima offre una varietà di attività per entrare in contatto con la cultura ed esplorare l'isola, dalla calligrafia con un artista locale allo snorkeling sulle barriere coralline e all'incontro con maestose tartarughe marine.

Inoltre, l’area di Okinawa è una delle Blue Zone, le aree del mondo dove gli abitanti sono particolarmente longevi: il Rosewood Miyakojima cercherà di trasferire agli ospiti, tramite la dieta e i trattamenti spa, i segreti di una lunga vita.